Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni ve Paris Barış Forumu'nu katılmak üzere bugün Paris'e gidiyor.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasındaki 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı'nda anma törenleri düzenlenecek.

İLK KEZ KULLANILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinde Katar Emiri'nin hibe ettiği açıklanan ve kamuoyunda çok tartışılan Boeing 747-800 tipi VIP uçak da ilk kez kullanılacak.

'HİBE UÇAK' TARTIŞMASI



Uçağın satın alındığı iddialarıyla ilgili çıkan tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Katar Emiri hibe etti' açıklamasıyla yanıt vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, hibe uçak için, 'Katar'ın uçak hediyesi vatandaş olarak onuruma dokunuyor' ifadelerini kullanmıştı.



