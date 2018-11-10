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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'ya gidecek. Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde, Katar Emiri'nin hibe ettiği ve kamuoyunda çok tartışılan Boeing 747-800 tipi VIP uçak ilk kez kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni ve Paris Barış Forumu'nu katılmak üzere bugün Paris'e gidiyor.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasındaki 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı'nda anma törenleri düzenlenecek.

İLK KEZ KULLANILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinde Katar Emiri'nin hibe ettiği açıklanan ve kamuoyunda çok tartışılan Boeing 747-800 tipi VIP uçak da ilk kez kullanılacak.

'HİBE UÇAK' TARTIŞMASI

Uçağın satın alındığı iddialarıyla ilgili çıkan tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Katar Emiri hibe etti' açıklamasıyla yanıt vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, hibe uçak için, 'Katar'ın uçak hediyesi vatandaş olarak onuruma dokunuyor' ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
hibe uçak Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU UÇAK HİBE FALAN FİLAN DEĞİL.ÇOK TARTIŞMA ÇIKINCA ÖYLE KULP TAKTILAR.PARASI ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN FALAN ÖDENMİŞTİR.ZATEN ÖRTÜLÜ KALBURA DÖNMÜŞ.KRAL ÇIPLAK
Allahım kaza ve nazarlardan korusun..
BİR TEK DİLEGİM VAR...
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