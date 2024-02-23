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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler! 'İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, rezillik diz boyu'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 16:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında partisinin Balıkesir mitinginde konuştu. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Muhalefette rezillik diz boyu. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor. Milleti kandırmaya çalışıyorlar. Muhalefet partilerindeki çekişmeler ayrı facia. İstanbul’daki komediyi görüyorsunuz, kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar. CHP'nin ülkeyle ortak noktası kalmadı örtülü ittifak tezgahını eline yüzüne bulaştırdı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler! 'İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, rezillik diz boyu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Balıkesir mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerine bir oy oranı ile Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Tarihi ile kültürü ile eşsiz tabiatı ile baş tacı insanı ile Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır. Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda 85 bin kişi var. Maşallah. Yolda caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerime hep beraber olduk. Bu ne güzellik böyle.

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'REZİLLİK DİZ BOYU'

Muhalefette rezillik diz boyu. Kim nereyi kaparsa elinde kalıyor. Milleti kandırmaya çalışıyorlar. Muhalefet partilerindeki çekişmeler ayrı facia. İstanbul’daki komediyi görüyorsunuz, kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar. CHP'nin ülkeyle ortak noktası kalmadı örtülü ittifak tezgahını eline yüzüne bulaştırdı. Muhalefetin belediye başkan adayları, şehirlere hizmet edecek ismi bulma kriteriyle değil, parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor.

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'CHP'Yİ DEM'İN OYUNCAĞI YAPANLAR UTANSIN'

CHP varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayıyor. Bu seçimde kent uzlaşısı diyerek Kandil ile uzlaşı yoluna girmesi, bu millet ile hiç bir ortak noktası kalmadığına işaret ediyor. CHP artık piyon haline gelmiştir. CHP'yi DEM'in oyuncağı yapanlar utansın.

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'ZÜBÜK SİYASETİ ARTIK İŞLEMEZ HALE GELDİ'

Milleti kandırarak siyaset eski Türkiye tarzıdır. Bizimle birlikte siyasette eser ve hizmet siyaseti eskinin yerini aldı. Zübük siyaseti artık işlemez hale geldi. Önümüzdeki seçimler vesilesiyle siyasetin vizyonunu daha da yukarı taşıyacağız.

'TERÖRİSTAN' ÇIKIŞI

Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini, hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz.

Yerel Seçim 2024


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Balıkesir Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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