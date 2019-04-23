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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara: Modern teknolojinin sizi esir almasına izin vermeyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 18:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin Gala programında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin gerçekleştirdiği konuşmasında "Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara: Modern teknolojinin sizi esir almasına izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik.

Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür.

"MODERN TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMAYIN"

Kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştirebileceğinize dair inancınızı asla kaybetmeyin. İşte bu salonda rengi, dili, dini ne olursa olsun dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin. Bu da önemli tehlike. İşte birçok çocukların ne yazık ki balina gibi vesaire nasıl intihar ettiğini herhalde sizler de takip ediyorsunuz. Bu alışkanlar bizlere ayrı tehdittir. Yeni teknolojiler sizin hayatınızı kolaylaştırmak, yapmaktan mutlu olduğunuz şeylere daha fazla vakit ayırmak içindir. Aile büyüklerinizden başlayarak her alanda öğretmenlerinizin olduğunu, onlardan öğreneceğiniz lütfen aklınızdan çıkarmayın."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan

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