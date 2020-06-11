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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "dijital farkındalık" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 00:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "dijital farkındalık" paylaşımı

Erdoğan iletisinde, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerini kullandı.


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