Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Zübük' göndermesi: Elinizdekini de götürür

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 3'üncü Diplomasi Forumu çerçevesinde yabancı liderlerle görüştükten sonra Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

ANTALYA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, diplomasi formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini bugün de sürdürdü. Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Antalya’da görüştü. Görüşmede Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından katıldığı AK Parti mitinginde şu açıklamaları yaptı;

"31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz? Manavagat, Alanya, Serik hazırlanıyoruz değil mi? Ben size inanıyorum, Kumluca'dan değişik sesler alıyorum. Kumluca destna yazıyor. Sağ olun, var olun.

Turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur getiriyor.

Antalya artık diplomasinin de küresel bir merkezine dönüşüyor. Dün yapılan Forum bunların en bariz göstergesi.

Antalya artık dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerine katkı sağlıyor. Bu vesileyle yol arkadaşımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk.

"SEÇİMLER HESAP VERME DÖNEMİDİR"

Seçimler hesap verme dönemidir. 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler muhasebe yapar ve hesap verir. Milletimiz bu hesapları değerlendirerek sandıkta oyunu verir. Antalya'daki vatandaşlarımız da bunları ölçüp biçiyor ve not veriyor. Antalya'da hizmete talibiz. Bu vesileyle geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde bu kardeşinize yüzde 43 destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Burada sizlerden söz almak istiyorum. Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği için söz veriyor mu? Antalya tercihini milli irade ve gelişmeden yana olacak mı? Sırtını Toroslara verip, ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben canı gönülden inanıyorum.

Yerel yönetimi 31 Mart'ta teslim ettiğiniz takdirde ülkeyi uçurmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi maalesef çöpten çukurdan çamurdan çıkarmayanlara teslim edemeyiz.

"ÖNCE İSTANBUL'DA SONRA MERSİN'DE DEM İLE DEMLENDİLER"

Ülkemizde tüm serameyesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var. Islah olmuyor ve milletin safına katılamıyorlar. Bu faşist zihniyet son dönemde seçimini terör örgütleri safından kullanıyor. CHP'nin yeni genel başkanı seçim dönemine özel öğütler veriyor. Gerçek niyetinizi saklayın diyor, polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım salığında bulunuyor. Susun ki yüreğinizden geçenlerden vatandaş haberdar olmasın diyor. Yani diyor ki milleti kandırın. Bunu yapan kişi CHP'nin genel başkanı. Riyakarlık yaparak milleti kandırmayı salık veriyor. Teşkilatlarına dürüst davranın demiyor da maskelerinizi takın ve seçime kadar çıkarmayın diyor. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu gayet iyi biliyor. Niyet ve taktiklerini kendi ağızlarıyla söylemelerinden biz memnuniyet duyduk. Hangi yalana sarılacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da sonra Mersin'de DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti gizli anlaşmalarla birçok makamı paylaştılar. Sonra da CHP genel başkanı utanmadan 'DEM ile ittifakımız bulunmuyor' diyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI'YLA ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ"

Ülkemizi dünyanın en üst sıralarına nasıl taşıdıysak, Türkiye Yüzyılı'yla da zirveye öyle çıkaracağız.

İşte büyüme rakamları açıklandı. Türkiye yüzde 4.5 oranında büyürken, kişi başına düşen milli gelirimiz ise 13 bin doları aştı. Nereden nereye...

Tesis ettiğimiz kesintisiz büyüme iklimi sayesinde istihdamda, üretimde ve turizmde yeni rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukları da görmezden gelmek gibi bir şey yapmıyoruz.

Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, bereketli topraklarında yaz kış üretim yapmazsa nasıl ayakta kalacak? Her kim hesapsız atıp tutuyorsa bilin ki size hiçbir şey vermeyeceği gibi elinizdekinden de götürürler.

Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez.

Son 21 yılda 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada bir yatırımı var mı ya? Yaparsa AK Parti yapar. Yine biz yapacağız. Eğitimde 10 bin 450 adet yeni derslik, 3'ü vakıf 1'i devlet üniversitesi kurduk. Gençlik ve Spor'da yükseköğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum da dahil olmak üzere 116 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahiplerine 9 milyar tutarında kaynak aktardık.

TOKİ vasıtasıyla 5570 konutunun inşasını tamamladık, 1449 konutun yapımına devam ediyoruz. Riskli yapı olarak tespit edilen 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 6 millet bahçesi projesinden 4'ünü tamamladık.

Normalde büyükşehir belediyenin sorumluluğunda olan yerleri bile biz yapıyoruz. Kemer ve Çamyuva atık su meselesini çözen tesisini biz bitirdik. Yakında açılışını gerçekleştiriyoruz. Güncel rakamlar 2 milyar liraya mal olan tesislerin Antalya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Yangınlar sonrası yaraları yine biz sardık.

Antalya'nın dört bir yanında tüneliyle köprüsüyle kavşağıyla devam eden onlarca yol projesi var. Bunları da birer birer hizmete alacağız.

Antalya-Alanya Otoyolu inşaasına da yakında başlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcu Antalya Havalimanı'nı kullandı. Havalimanımız tam kapasite çalıştı. Önümüzdeki yıllarda havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon kapasiteye çıkarmayı hedefliyoruz.

Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak için Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın arkasındayım. Belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda çok iddialıyız. 31 Mart'ta daha güçlü desteğinizi istiyoruz. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."





