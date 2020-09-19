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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokasyon açıklaması: Aldırış etmiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 20:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Her çağrıya kulak verip, diplomasiye alan kazandırmak zorundayız" dedi. Erdoğan, "Israrlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan provokasyon açıklaması: Aldırış etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

MACRON TÜRKÇE TWEET ATMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim"


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