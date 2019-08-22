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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 20:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin olarak 'Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.' dedi. KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında düzenledi. Ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj vererek 'Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

  • Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

  • AB'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını cesaretlendirmektedir.

  • Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne de KKTC'yi yok sayan hiçbir proje hayata geçemez.

  • Rum tarafının oyunları malumdur, hiçbir Kıbrıs Türkünün bu oyuna gelmeyeceğine inanıyorum.

  • Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.

  • "(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.

  • Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir.

  • Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor.

    • KKTC Başbakanı'nın açıklamaları şöyle;

    • Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir.

    • "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir.
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