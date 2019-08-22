Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında düzenledi. Ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesaj vererek 'Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir.' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;