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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2020 19:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Erdoğan paylaşımında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


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