Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edirne'de önemli açıklamalar

Türkiye seçim haftasına girdi. 14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasiler son hafta çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen program kapsamında Edirne'de toplanan kalabalığa sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor, 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü örgüt liderlerinden her gün yeni bir destek mesajı geliyor. Selo'ya destek mesajı gönderiyorlar. Yurt dışına kaçanlar CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyorlar. Avrupa'dan Amerika'sına koalisyon masasına destek yağıyor. Neymiş İmralı'nın kapısını kırıp Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış... Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz.

AK PARTİ'NİN 'BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ'

Dün Atatürk Havalimanı nasıldı? 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bize kimlerin saldırdığına, Bay Bay Kemal'i kimin desteklediğine baktığınızda manzara ortaya çıkıyor. Az önce Kırklareli'ndeydim. 20 bin kişi vardı. Buranın rakamını henüz almadım.

Ayrıntılar geliyor...

