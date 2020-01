Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Erdoğan'ın açıklamaları:

Deprem için bölge halkına ve tüm milletime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir.

Yaralıların tedavisi, evleri yıkılan vatandaşlarımız için gereken tüm tedbirler alınmıştır. Yaralılarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızın acısını paylaştık.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleri ile sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum.