Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Hepimiz rahat bir nefes alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ay sonra bu kez Mahalli İdareler Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde Denizli’ye geldi. 29 Ekim Bulvarı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan gündeme ve seçime ilişkin önemli mesajlar verdi. Muhalefet sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz, öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44 oy oranlarıyla bizlere destek verdiniz ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbeti yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50 oranında oy bekliyoruz, 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.
Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.
Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz.
Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son Kaan'ımız çıktı. Bir de Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. Kaan'ımızı da gökle buluşturduk. 2028 sonunda Kaan'ın Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz.
Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bu vatan topraklarını evlatlarımıza en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek boynumuzun borcu. Son 10 yılda yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, şimdiye darmadağın olmuştu. Bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.