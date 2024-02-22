Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Hepimiz rahat bir nefes alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ay sonra bu kez Mahalli İdareler Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde Denizli’ye geldi. 29 Ekim Bulvarı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan gündeme ve seçime ilişkin önemli mesajlar verdi. Muhalefet sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz, öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44 oy oranlarıyla bizlere destek verdiniz ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbeti yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50 oranında oy bekliyoruz, 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle birlikte muhalefetten umudunu kesen kişileri bağrımıza basacağız. Denizli'nin de Türkiye Yüzyılı mücadelemizde biz yalnız bırakmayacağını biliyorum.

"HOROZ DÖVÜŞÜ" GÖNDERMESİ

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 8-9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı, şimdi birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Bunların siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret.

Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz.

Şu anda alanda 75 bin kişi var. İşte gönlümün sultanı Denizli bu.

"ARTIK HER ŞEYİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

KAAN VURGUSU

Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisiyiz. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı... Şimdi en son Kaan'ımız çıktı. Bir de Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. Kaan'ımızı da gökle buluşturduk. 2028 sonunda Kaan'ın Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz.

Bunlar Türkiye'de güya siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir başağrısı. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz çabaların şahidi milletimizin ta kendisidir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Yıl sonuna doğru enflasyonun düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Bu vatan topraklarını evlatlarımıza en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek boynumuzun borcu. Son 10 yılda yaşadıklarımız başka ülkenin başına gelse, şimdiye darmadağın olmuştu. Bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





