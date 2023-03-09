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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih'te esnaf ziyareti!

09.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Kemal Coşkun için İstanbul'da Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih'te esnaf ziyareti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun için İstanbul'da Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

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Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

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Kaynak: AA


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