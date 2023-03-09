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SON DAKİKA: Seçim öncesi siyaset kulisleri hareketlendi! AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

09.03.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara seçim kulislerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor! Altılı masadaki krizin çözülmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasından sonra siyaset arenası hareketlendi. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı genişliyor! Daha önce yapılan görüşmeler sonuç verdi, bir parti daha Cumhur İttifakı bünyesine geçiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Seçim öncesi siyaset kulisleri hareketlendi! AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Seçim öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan ittifak genişliyor. Daha önce yapılan görüşmeler sonuçlandırıldı. 2012 yılında kurulan Hür Dava Partisi de Cumhur İttifakı'na katılıyor! HÜDA-Par'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR! KARAR ALINDI...

Son dakika haberine göre HÜDA-PAR da Cumhur İttifakı bünyesine katılıyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde geleceğini belirten Habertürk muhabiri Esra Nehir, canlı yayında 'Cumhur İttifakı genişliyor. Daha önce yapılan görüşmeler sonuçlandırıldı. HÜDA-PAR da ittifak içerisinde yer alacak' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici arasında yapılacak görüşmede de HÜDA-PAR konusunun yeniden değerlendirileceği ve nasıl bir yol haritasının olacağı noktasında değerlendirmelerin olacağı ifade edildi.

Resmi açıklama yapıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şu şekilde olacak. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı ile AK Parti, MHP, BBP ve HÜDA-PAR'dan oluşan Cumhur İttifakı 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için mücadele edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SEÇİM KARARI ALACAK! 14 MAYIS'TA SANDIĞA GİDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın seçim kararı alacak. Erdoğan, bu bilgiyi Kabine Toplantısı sonrasında vermişti. Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra süreç başlayacak. 14 Mayıs'ta da seçim olacak. Eğer Cumhurbaşkanı ilk turda seçilemezse sonuç ikinci tura kalacak.

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