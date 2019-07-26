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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, S-400'lerle ilgili olarak, hiçbir tehdit ve yaptırımın güvenlik tedbirlerine engel olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

31 Ocak 2019'da memleket işi gönül işi diyerek milletimize taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Bu belge ile milletimize şehir planlarını hakkaniyetli hazırlama, altyapı ve ulaşım sorunlarını çözme sözümüz var. Kentsel dönüşümü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütme konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tüm varlıklarla uyum gözetme sözü verdik. Halkla birlikte yönetim ilkesi ile şehirle ilgili tüm önemli kararları orada yaşayanlarla birlikte alacağımızı ilan ettik. Milletimiz de bize itibar etti ve tam 755 belediyede AK Partili kadroları yönetime getirdi.

'AK PARTİ'NİN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DENETİM GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK'

Biz muhalefet adayları gibi hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup da bunun üzerine yatmadık, inkar etmedik. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Önümüzde daha çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. Şunu unutmayın ki, AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir yerlerde kahir ekseriyet AK Partili belediye meclis üyelerinde. AK Parti'nin parlamentoya getirmiş olduğu herhangi bir yasa tasarısını engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu meşru ama yerel yönetimlerdeki duruş gayri meşru. Nasıl bir anlayış bu?

Göreve geldiğimizde evinde bir arabası olmayan halkım, bırakın birçok yerde artık bir araba, iki araba var. Şu anda benim çiftçimin Anadolu'da traktörü yokken artık Anadolu'nun her yerinde, dün ortak kullanırken şimdi her evin bahçesinde traktör var, biçerdöver var. Bay Kemal'in işi sürekli yalan. Bunlar konuşuyor olabilir ama bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var.

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizi güney sınırları boyunca terör koridoru ile kuşatma projesini Suriye operasyonlarımız ile bozduk. Fırat'ın doğusunda hala aynı gayret sürüyor. 1984'ten beri terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak'ta Pençe 1 ve 2 operasyonları ile ilk defa kalıcı çözümler bulduk. Hem doğudan hem batıdan bu terör koridorunu imha etme imkanına ulaşacağız. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Biz PKK denen çıban başını Kuzey Irak'tan tümüyle atmadığımız sürece bu tür saldırılar devam edecek.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400 konusunda ABD'nin aklıselim ile hareket edeceğini umuyorum. Sistem ülkemize gelmeye devam ediyor. Montaj ve eğitimin ardından önümüzdeki baharda, nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. Bu konuda Türkiye'ye hiçbir tehdit ve yaptırımın, bizi güvenlik tedbirlerinden alıkoyamayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

'F-35 VERMİYOR MUSUNUZ, O KONUDA DA TEDBİRLERİMİZİ ALIRIZ'

Biz yaptığımız sözleşmeye uyarız ama biz Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık. Kongre müsaade etmedi dediler. Buradan Kongre'ye de sesleniyorum. Biz Obama döneminde almayı arzu ettiğimiz zaman siz izin vermediniz. Paramızla vermiyorsunuz o zaman biz kim verirse ona gideceğiz. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da tedbirlerimi alırız, başka yerlere yöneliriz. Bu konuda da çalışmalarımız yaptık, yapıyoruz.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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