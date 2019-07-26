Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 ve yaptırım yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

31 Ocak 2019'da memleket işi gönül işi diyerek milletimize taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Bu belge ile milletimize şehir planlarını hakkaniyetli hazırlama, altyapı ve ulaşım sorunlarını çözme sözümüz var. Kentsel dönüşümü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütme konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tüm varlıklarla uyum gözetme sözü verdik. Halkla birlikte yönetim ilkesi ile şehirle ilgili tüm önemli kararları orada yaşayanlarla birlikte alacağımızı ilan ettik. Milletimiz de bize itibar etti ve tam 755 belediyede AK Partili kadroları yönetime getirdi.

'AK PARTİ'NİN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ DENETİM GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK'



Biz muhalefet adayları gibi hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup da bunun üzerine yatmadık, inkar etmedik. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Önümüzde daha çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. Şunu unutmayın ki, AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir yerlerde kahir ekseriyet AK Partili belediye meclis üyelerinde. AK Parti'nin parlamentoya getirmiş olduğu herhangi bir yasa tasarısını engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu meşru ama yerel yönetimlerdeki duruş gayri meşru. Nasıl bir anlayış bu?