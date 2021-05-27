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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e 'Cumhuriyet Günü' mesajı

27.05.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyet Günü dolayısıyla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kardeş Azerbaycan, bu yıl Cumhuriyet Günü'nü Vatan Savaşı'ndaki haklı zaferinin gururuyla taçlandırdı. Türkiye de 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın bu mutluluğunu paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e 'Cumhuriyet Günü' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

Türk halkı ve şahsı adına Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan, bu yıl Cumhuriyet Günü'nü Vatan Savaşı'ndaki haklı zaferinin gururuyla taçlandırdı. Türkiye de 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın bu mutluluğunu paylaşıyor.

Mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkilerimizi 'bir millet, iki devlet' ruhu ile daha da pekiştirmek istikametindeki karşılıklı irademizden büyük memnuniyet duyuyorum. Kardeşliğimizin ve iş birliğimizin bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın en büyük garantisi olduğuna kararlılıkla inanıyorum.

Bu vesileyle zatıalinize sağlık ve mutluluklar diliyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına parlak bir gelecek ve kalıcı bir refah için bir kez daha en iyi dileklerimi ifade ediyorum." (AA)

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