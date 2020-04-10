Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başbakan, Değerli Dostum,

Öncelikle, tedavi sürecinizin bir an evvel sonuçlanarak sağlığınıza kavuşmanız için en samimi dileklerimi yinelemek istiyorum.

Ülkemiz için önemli bir stratejik ortak, güçlü bir müttefik ve değerli bir dost olan Birleşik Krallık'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından maalesef en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olduğunu biliyorum. Bu zorlu dönemde, başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Birleşik Krallık halkına, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

Birleşik Krallık makamlarının Kovid-19 salgını karşısında aldığı önlemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu çerçevede, başta hükümetiniz üyeleri ile Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları olmak üzere, bu sınayıcı dönemde çaba gösteren herkese üstün başlarılar diliyor; dost Birleşik Krallık halkının bu trajediden asgari seviyede kayıpla çıkmasını temenni ediyorum.