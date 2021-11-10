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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye 'geçmiş olsun' mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye 'geçmiş olsun' mektubu

10.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye mektup gönderdi. Erdoğan gönderdiği mektupta, Bağdat'taki konutuna yapılan terör saldırısını kınayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye 'geçmiş olsun' mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da konutuna düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, Bağdat’taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum.” (DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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