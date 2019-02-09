Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; KARTAL'DAKİ ÇÖKEN BİNA Tarihi bir adım attığımız bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Saatler önce Kartal'daki bir binanın çökmesiyle hayatını kaybeden 16 vatandaşımıza rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime de geçmiş olsun diyorum. Şu anda dahil gerekli gayreti gösteren, ekiplere Bakan arkadaşlarıma, tüm herkese şahsım ve milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. Enkaz altında kalan kardeşlerime de sağlıkla kavuşmayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimiz kışın soğuğuna denizin rüzgarına aldırmayarak, çalışarak Türkiye'nin kalkınma hamlesine öncülük ediyorlar. Sadece Tuzla bölgesindeki tersanelerde son 16 yılda iki bin geminin tamiri, onarımı gerçekleşmiştir. Tersanelerimizin bu seviyelere ulaşması ülkemiz ekonomisi adına çok çok önemlidir. İşçi kardeşlerimizin emekleri, elbette devletimizin de teşvik ve destekleriyle Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.

İnşallah önümüzdeki dönemde el birliği içinde başarı çıtamızı daha da yükseklere taşıyacağız. Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi, gemi üretimi, tamiri alanında da dünyanın lider ülkelerinden biri yapacağız. 1,5 yıl önce denize indirdiğimiz Kınalıada Korveti'nin ardından beşinci gemimiz Ufuk Korvetini de denize indireceğiz. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemize bu gururu yaşatan yüklenici firmalarımıza, mühendislerimize, emekçi kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 94,5 metre tam boyu, 3,6 metre su çekimiyle Ufuk korveti alanının lideri olmana namzet bir gemidir. Gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahiptir. "UFUK KORVETİ ÜLKEMİZİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ" Ufuk korveti; ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Ufuk korvetimiz ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir. Özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında Ufuk korvetinin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ufuk korveti, Türkiye'nin denizlerdeki gören gözü olacaktır.