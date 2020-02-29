Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na İdlib tepkisi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerle ilgili CHP'den gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi.

Saldırı sonrası kendisini arayan parti lideriyle görüşen Erdoğan, CHP liderinin kendisini aramadığı için eleştirmesine tepki göstererek "O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım" ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanın bütün bunlar olurken tabi dün gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu; ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi arayacaksın, biz de sana her şeyi veririz. Milletimiz kendi zihninde bu meseleyi çözdüğü için mücadeleye kayıtsız şartsız destek veriyoruz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."



