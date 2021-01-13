Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Boş laf!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi sadece millete hizmet için kullanırız. Cumhur İttifakı olarak 2023'te ezici bir çoğunlukta TBMM'de temsil edileceğiz, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. İllerimizde Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti, gerek MHP, gerek BBP olarak, Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Bu zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş, CHP, Türkiye'yi büyütmüş. AK Parti, Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Gerçekten de CHP, tarihi boyunca hep Türkiye'nin dertlerini, sorunları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır.