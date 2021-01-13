HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Boş laf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Boş laf!

13.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Boş laf. Bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye." dedi. Erdoğan ayrıca "2023'te hem TBMM çoğunluğunu hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi sadece millete hizmet için kullanırız. Cumhur İttifakı olarak 2023'te ezici bir çoğunlukta TBMM'de temsil edileceğiz, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. İllerimizde Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti, gerek MHP, gerek BBP olarak, Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Bu zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş, CHP, Türkiye'yi büyütmüş. AK Parti, Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Gerçekten de CHP, tarihi boyunca hep Türkiye'nin dertlerini, sorunları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır.

"SÖZDE CUMHURBAŞKANI" TARTIŞMASI

Bunu söyleyen tek bir konuda irade ortaya koymamış, SGK'yı batırmış, milletin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. "Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz" diye devam ediyor. Boş laf. Bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletim önce 2014'te, ardından 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle yürüdüğü için milletin gerçeği ile göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Biraz onuru varsa kasetle geldiği koltuğu bırakıp gider. Bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.

Biz hükümette, partide, Meclis'te kendi işimize bakacağız. Yatırımlarda, dış politikada kendi işimize bakacağız. Çünkü milletimiz bizden hizmet bekliyor. Önceliğimiz ülkemizin güvenliği ile birlikte, milletimizin her ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine projeler geliştirmek ve uygulamaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Mahkemeden flaş Ümit Özdağ kararı!Mahkemeden flaş Ümit Özdağ kararı!
07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 yıl hapis istemi

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi

Ümit Özdağ'ı İYİ Parti'den ihraç eden karar iptal edildi

Mahkemeden flaş Ümit Özdağ kararı!

Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti olay oldu! 'Yeni ittifak' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

'Yeni ittifak' iddialarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

AK Parti'li Bekle ve CHP'li Purçu'dan Erman Toroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti'li Bekle ve CHP'li Purçu'dan Erman Toroğlu'nun sözlerine tepki

Akşener’den 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklaması: İstediğini söyleyen istemediğini duyarmış

Akşener’den 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklaması

Mustafa Sarıgül'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sorusuna yanıt

Mustafa Sarıgül'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.