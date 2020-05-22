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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı: Teyakkuz halinde olacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2020 19:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımla, salgının dünyanın tamamında etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı: Teyakkuz halinde olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımla, salgının dünyanın tamamında etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

“Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.”


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