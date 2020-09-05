Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sitemi: Tavsiyelere uyulmuyor

758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşaa edilecek 2. kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." diyen Erdoğan, "Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeliyiz.

Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor.

Maalesef bu virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir.

Hakikatleri karşımızdakiler de çok iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor.

Halbuki biz her platformda, her mesajımızda, Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu görüşümüzde samimiyiz. Sorun? Karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar.

Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.

Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz.

'HER SONUCA HAZIRLIKLIYIZ'

Türkiye her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir.