Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sitemi: Tavsiyelere uyulmuyor

Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

Hakikatleri karşımızdakiler de çok iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor.

Halbuki biz her platformda, her mesajımızda, Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu görüşümüzde samimiyiz. Sorun? Karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar.

Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.

Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz.

'HER SONUCA HAZIRLIKLIYIZ'

Türkiye her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir.