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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilaç çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı ilaç müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem uluslararası sağlık yardımlarıyla hem de ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdikleri ülke sayısının 125'i bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır." diye konuştu.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

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