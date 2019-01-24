Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Venezuela'ya desteğini dile getiren Kalın, 'Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır. #WeAreMADURO' ifadelerini kullandı.
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