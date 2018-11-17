HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Millet Bahçeleri açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerel seçimle ilgili olarak, '31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk' dedi. Erdoğan, Atatürk tartışmaları için 'Ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'deki Millet Bahçeleri açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında yerel seçimle ilgili olarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Atatürk tartışmaları konusunda 'Kimse eleştirilemez değildir, lakin ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız. ' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz.

Bütün vatandaşlarım burada. Durmak yok, yola devam. Çırpıcı Millet Bahçemizin tamamı 465 bin metrekare üzerinde etap etap inşa ediliyor. İlk 4 etabının açılışını yapıyoruz. Bir kez daha tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. İstanbul daha güzel olacak. Bu millete bu yakışır.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ SEÇİMİ

31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk: Gönül belediyeciliği. Seçim gününe kadar en küçük beldeden en büyük İstanbul'a kadar her haneye sıkmadık el, fethetmedik kalp bırakmayacağız. Unutmayın tabiatta renklerin bir dili vardır. Yeşil renk şifanın, huzurun, güvenin dili olarak kabul edilir. Bunun için bizim medeniyetimizde cennetin rengi yeşil, kendisi de tabiatın bütün güzelliklerini barındıran bir bahçe olarak tasavvur edilmiştir.

Hem kendi ülkemizde hem de gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde adalet, vicdan ve paylaşım esasına dayalı bir siyaset yapıyoruz.

İSTİKLAL MARŞI TEPKİSİ

Açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen azgın azınlığın oyunları ile sarsılacak bir ülke değiliz. CHP'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Utanmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okuyamamaktan bahsediyor. Hadi git ya, git. Biz onunda buralara geldik, önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşı'nı yastık altı kitabı olarak koyduk ve onunla büyüdük.

ATATÜRK TARTIŞMASI

Kimse eleştirilemez değildir, lakin ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız.


PARTNERKendini vampir sanan kadın, sevgilisine dehşeti yaşattıKendini vampir sanan kadın, sevgilisine dehşeti yaşattı
İYİ Partili Koncuk: Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedecekİYİ Partili Koncuk: Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedecek
Destici: İttifak konusunda Ak Parti ile bir temasımız olmadıDestici: İttifak konusunda Ak Parti ile bir temasımız olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan millet bahçeleri

En Çok Okunan Haberler

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

İlginizi Çekebilir

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Bülent Arınç'tan yerel seçim sözleri! Gönlünden geçen ismi açıkladı

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Okuyucu Yorumları 8 yorum
bende bir an ekonominin düzelmesi için fabrika açtı sandım neyse çekirdek kek yeyip yuvarlanmaya devam
ya bırak artık yemiyor millet ağzından düşmüyor milletin terazisi başkanlıktan önce idamı millete soracaktın Suriyeliler i evlerine yolluyacakdın ne oldu? eyyy amiraka diyordun Amerika'dan çıkmaz oldun
Kek dağıtılacak mı???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Bakan Soylu: Leşlerini getirip milletimizin önüne sermek borcumuzdur

Bakan Soylu: Leşlerini getirip milletimizin önüne sermek borcumuzdur

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.