Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk tartışmaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'deki Millet Bahçeleri açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında yerel seçimle ilgili olarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Atatürk tartışmaları konusunda 'Kimse eleştirilemez değildir, lakin ne Atatürk'e ne de kıyafetinden dolayı vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ağızlarını her açtıklarında Atatürk istismarı yapanları bir kez daha milletimizin terazisine çıkartacağız. ' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz.

Bütün vatandaşlarım burada. Durmak yok, yola devam. Çırpıcı Millet Bahçemizin tamamı 465 bin metrekare üzerinde etap etap inşa ediliyor. İlk 4 etabının açılışını yapıyoruz. Bir kez daha tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. İstanbul daha güzel olacak. Bu millete bu yakışır.