Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefe sert sözler: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisa, Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya'yı ziyaret eden Erdoğan bugün Aydın'da halka hitap etti. Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, muhalefete 'Hani ekonomi kötü diyordunuz?' sözleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Şu anda miting alanında 52 bin kişi var. Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Yerel seçimde Aydın'da müjdeli haberler bekliyoruz.
Sürekli darbecilerle boğuştuk. Cumhuriyet mitingleri adı altında cumhuriyete, milli iradeye kasteden odaklarla karşılaştık. Uyduruk gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya kalktılar.
Fransızların meşhur çimento firması teröristlere mağara yaptı. Fransa terörün baş destekçisi oldu. Biz de firmanın Suriye'nin kuzeyindeki mağaralarını gömdük. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı emperyalistlere karşı verdik.