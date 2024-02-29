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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefe sert sözler: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.02.2024 15:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde halka hitap etti. Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Muhalefet 'öldük, bittik, yandık' diyordunuz. Ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefe sert sözler: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisa, Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya'yı ziyaret eden Erdoğan bugün Aydın'da halka hitap etti. Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, muhalefete 'Hani ekonomi kötü diyordunuz?' sözleriyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Şu anda miting alanında 52 bin kişi var. Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Yerel seçimde Aydın'da müjdeli haberler bekliyoruz.

  • 28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Menderes'i darağacına gönderen zihniyetle 28 Şubat zihniyeti aynıdır.

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"DARBECİLERLE BOĞUŞTUK"

  • Sürekli darbecilerle boğuştuk. Cumhuriyet mitingleri adı altında cumhuriyete, milli iradeye kasteden odaklarla karşılaştık. Uyduruk gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya kalktılar.

  • Ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz. Ama artık işleri daha zor. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil.

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FRANSA'YA TEPKİ

  • Fransızların meşhur çimento firması teröristlere mağara yaptı. Fransa terörün baş destekçisi oldu. Biz de firmanın Suriye'nin kuzeyindeki mağaralarını gömdük. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı emperyalistlere karşı verdik.

  • Sıkıntılarımızı, ülkemizi demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz.

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BÜYÜME RAKAMLARI

  • Bugün açıklanan büyüme rakamları oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü? Muhalefet 'öldük, bittik, yandık' diyordunuz. Ne oldu? Milli hasılamız ilk defa 1 trilyon doların üzerine çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Aydın Recep Tayyip Erdoğan
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