Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefe sert sözler: Hani ekonomi kötü diyordunuz?

Fransızların meşhur çimento firması teröristlere mağara yaptı. Fransa terörün baş destekçisi oldu. Biz de firmanın Suriye'nin kuzeyindeki mağaralarını gömdük. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl büyük kavgayı emperyalistlere karşı verdik.