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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da önemli mesajlar

20.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

2 gün önce Sokota'da pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğim bu ziyaretin ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik.

Nijerya, Türkiye'nin Afrika'daki en eski temsilciliklerinden biri... Nijerya ile işbirliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden özellikle mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz.

Türkiye'de çeşitli sayıda terör örgütü ile mücadele ettik. FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Recep Tayyip Erdoğan
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