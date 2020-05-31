Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'normalleşme' mesajı: Yarından itibaren bu adımı atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Sağlık Bakanlığımızı ve Rönesans firmamızı bu güzel hizmeti ülkemize kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamız başta olmak üzere, koronavirüs salgınında kaybettiğimiz hocalarımızı ve vatandaşlarımızı saygıyla yad ediyorum.

Murat Dilmener hocamız, insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül insanıydı. Kendisine gelen insanı eşrefi mahlukat olarak görüp tüm imkanlarıyla kucaklamış bir kişiydi. Hocamızın ismi elbette gönüllerde yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy'de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza vefamızı göstermek istedik.

SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLAR

Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda mevcutlarının çoğunu yenilediğimiz bir sağlık altyapısına sahibiz. 1,1 milyonu bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Şehir hastanelerimiz de küresel düzeyde bir model haline gelmiştir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin örnek alınacağına inanıyorum. Bu hastanelerimizin başka özelliği de var, örneğin Feriha Öz hastanemiz askeri havalimanının ucunda yapılmış ve bir hasta uçakla gelip yaya mesafede hastaneye ulaşabileceği bir yer. Burası Yeşilköy Havalimanımız. Yurtdışından bir hasta gelip, yaya mesafede gelip tedavisini olacak.