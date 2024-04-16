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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: 'Yakında yapacağız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.04.2024 22:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen atamaları çok uzamayacak, yakında yapacağız" dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan "Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıkları çok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: 'Yakında yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağdat ziyaretiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, Erbil'e de ziyaret yapabileceğini ifade etti. "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık" diyen Erdoğan öğretmen atmalarıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ERBİL'E DE BİR ZİYARET YAPABİLİRİZ"

- Diplomasi trafiğiniz bayram sonrası bir hayli hareketli, gündeminizde neler var?

Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelecek. Tanzanya, Afrika’nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye’ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor.

- Önümüzdeki günlerde bir de Bağdat ziyaretiniz olacak. Hangi konular gündemde? Terörle mücadelede yeni aşama diyebilir miyiz?

Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye’ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil’e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"HENÜZ TARİH NETLEŞMEDİ"

- Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in bir ziyareti söz konusuydu, tarih netleşti mi?

Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.

"ELE ALACAĞIMIZ KONU BAŞLIKLARI ÇOK"

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?

CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.

"YAKINDA YAPACAĞIZ"

- Öğretmen ataması söz konusu mu?

Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.


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