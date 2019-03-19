Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir."

"Siz Üsküdarlı kardeşlerimle hasret gideriyoruz. Bu saate kadar beklediniz, tek tek teşekkür ediyorum."

"Bu akşam Üsküdar'ı bir başka görüyorum. Ucsuz bucaksız bir görüntü sergiliyor Üsküdar."

"İstanbul'da yaptığımız projelerin çoğunun merkezi Üsküdar'dır. Marmaray, Avrasya Tüneli, Üsküdar, Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe Metro Hattı, Büyük Çamlıca Camisi ve radyo televizyon kulesi burada."

"Üsküdar'da 8 adet köprü ve kavşak yolları ile bağlantı yollarını hizmete açtık."

"Üsküdar Meydanı 125 bin metrekarelik alan ile İstanbul'un en prestijli merkezi olarak ortaya çıktı."

"Kim Üsküdar'ın imar planı sorunu var diyorsa yalan söylüyor."

"Üsküdar'da 2B tapu sorununu çözdük."

"Milletin hayrına hangi hizmet varsa hepsini bu CHP yargıya taşımıştır. Üsküdar'da da aynısını yapıyor."

"Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına söylüyorum. 2 yıla kadar Üsküdar'daki tüm tapu ve imar meselelerini çözeceksiniz."

"Boğaziçi'nin belki de en güzel yerinde Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni milletimizin hizmetine sunduk."

""Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir."

"Hiçbir vatandaşımız unutulduğunu düşünmesin. Hiçbir kardeşimiz önemsenmediği hissine kapılmasın."

"AK Parti'nin kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle savaşacağız."

"Zaferle değil seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil imanımıza bakacağız."



