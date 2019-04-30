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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

F-35 projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Önümüzdeki yıllarda bu fuarı her bakımdan çok daha ileri taşıyacak adımları da hep birlikte atacağız. Devlet gelenceğinin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan bir ülke olarak savunma sanayine önem vermemizde daha doğal bir durum olamaz.

Bazıları Türkiye'nin geçmişini bir asırdan ibaret sanıyor. Tüm okumalarını buna göre yapıyor. Halbuki biz, dünyanın en güçlü kara ve deniz ordularını kurmuş bir ülkeyiz. Son dönemde ypatığımız atılımlar bu tarihi süreklilik içinde okunmalı ve ele alınmalıdır.

Türkiye'ye gizli veya açık birtakım ambargolar uygulanıyor. Dünyanın diğer pekçok yerindeki terör örgütlerinin sahip olduğu silahların izleri de hep belirli yerlere çıkıyor. Libya'daki gelişmeler de bunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Türkiye hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, kabul etmeyecektir. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve savunma sanayi alanında tarihi bir reform başlattık.

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin dışa bağımlılık seviyesi, yüzde 80 düzeyindeydi bugün bu oranı yüzde 30'lara indirdik.

F-35 MESAJI!

Kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. F-35ler konusunda da benzer baskılara mazur kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların, bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyorum. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkumdur.

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