Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
"Milletimizin beklentilerine cevap verecek, Türkiye’yi daha güçlü kılacak yasama faaliyetlerini, uzlaşı temelli bir yaklaşımla yürütüyoruz. Partilerden gelen her türlü müspet katkıyı benimsiyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tüm siyasi partilerimizin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkılarıyla yasalaştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin aldığı sözde soykırım kararını kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Tezkeresi, HDP hariç, tüm partilerin ortak katılımıyla kabul edildi. Milletvekili arkadaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Yeni yönetim sistemimizle yasamanın üzerindeki yükü artırmıştır. Artık kanun teklifini hazırlama ve yasalaştırma sorumluluğu tamamen milletvekillerimize aittir. Asıl iş milletvekillerimize düşüyor. Kanun tekliflerinin hazırlanması süreçlerinde vekillerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Aynı şekilde milletvekillerimizin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor.
Milletvekillerimizden az önce ifade ettiğim beklentimi tekrar ederek söylüyorum. Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek 3 gün ve bölgesinin tüm ilçelerine mahalle ve köylerine kadar gidecek. Bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracak.
ABD ZİYARETİ
Aziz kardeşlerim bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sayın Trump'ın davetine icabetle ABD'uye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştik. Başkan Trump'la oldukça verimli toplantı yaptık. ABD ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçildiği sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde geride bırakmaktır. Türkiye ve ABD'nin çok daha yakın ve birbirini destekleyeceği şekilde olması gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören sayın Trump'tır. Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda Trump insiyatif kullanmaktadır.
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