Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri öncelikle sizleri en kalbi duygularla, şahsım, milletim adına selamlıyorum. Bakanlarımız kendi aralarında görüşmeleri yaptılar. Biz ise ikili görüşmelerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye Azerbaycan arasında siyasi, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda birçok dayanışmayı hep yaşadık, hep yaşıyoruz. Nerede eksiğimiz var, geleceğe nasıl yürüyeceğiz bunları konuşma fırsatı bulduk. Siyasi bakımdan zaten en üst düzeydeyiz.

Sayın Aliyev'in vizyoner liderliğinde Azerbaycan'ın refah ve istikrarı çok açık ve net kendini göstermekte. Bundan sonraki süreçte de bunun devamını göreceğiz. 9 Şubat'ta yapılan seçimlerin kardeş Azerbaycan için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben 20 yıl öncesinin Azerbaycan'ını düşünüyorum, bir de bugünkü Azerbaycan'ı düşünüyorum. Mukayesesi kabil değil. Şu anda bambaşka bir Azerbaycan var. Altyapısı, üstyapısıyla sürekli değişen, gelişen bir Azerbaycan var. Azerbaycan ekonomisinin kaydettiği gelişme reform çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymakta. Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi, bu sektörlerdeki ihracatın yüzde 14 artması tesadüfi değildir. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

