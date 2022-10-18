Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlerimize müjde' diye duyurdu! Başvurular bugün başladı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum" diyen Erdoğan, "Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" dedi. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı'ndaki stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkartılacağını belirten Erdoğan, staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

BARTIN'DAKİ MADEN YARALILARININ SON DURUMU

Bartın’daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak; 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim. Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. İstanbul’daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları ağır olan bu hastalarımız şu an Türkiye’de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine aramızda olan hocalarımız Türkiye’de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; Güneydoğu’da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi ama şimdi gece saat 12’ye 1’e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafelerde, restoranlarda geziyorlar.

KALKINMA ATILIMLARI

Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, sağlığığla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz. 81 ilimizdeki 85 milyon vatandaşımız tüm alanlarda belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahiptir.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan uygulamalar saymak mümkündür.

'LÜTFEN, HİÇ KİMSE ALDIRMASIN'

Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut bu noktaya geldik. Birkaç başvuru ile yetinmek zorunda kalıyordu birileri çünkü kendini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurtdışında çalışmaktan her bakımdan çok daha caziptir. İnsan kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler kurduğumuz sistemler hayata geçirdiğimiz uygulamalar, liyakat, eşitlik, yenilikçilik temeli üzerinde her gencimizin önünde tüm kapıları açıyor. Birilerinin yalan yanlış çarpıtma üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen, hiç kimse aldırmasın. Şu veya bu sebeple yapılmış istisnai bir uygulamayı genellemeye kalkanlar aslında kendilerinin kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Ülkemizin en gözde en itibarlı kurumlarının insan kaynağını bilen bu fırtınaların ne kadar anlamsız olduğunu zaten görmektedir. Gençlerimizden bu tür hezeyanlara asla itibar etmeden kendilerine sunduğumuz fırsatları en güzel şekilde değerlendirmesi için kullanmasını istiyorum.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını bugün itibariyle başlatıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz.



