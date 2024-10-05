Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Arkadaşlarımız herkesin kapısını çaldı. 100 bin 800 noktada milletimizle bir araya geldik. Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerini biraz daha sağlamlaştırdık, eleştirilerine kulak verdik. Milletimiz hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi hesaba çektik.

Türkiye Buluşmaları, AK Parti'nin milletimizin kalbindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teyit etmiştir. Vatandaşlarımızın sorunların çözümü olarak ilk olarak partimiz ve ittifakımızı görüyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız AK Parti'ye güveniyor. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin kıymetini çok çok iyi biliyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bugüne kadar milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız.