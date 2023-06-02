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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

02.06.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için gittiği TBMM'de farklı şehirlerden gelen AK Partililerle sohbet etti. Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektiren teşkilat üyelerine "Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" sözleriyle sitem etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. TBMM'de gerçekleşen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı şehirlerden gelen parti üyeleriyle selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL'DAN GELEN GRUBA SİTEM ETTİ

İstanbul'dan gelen bir grupla da fotoğraf çektiren Erdoğan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başkanlığını yaptığı ve halen CHP'li Mehmet Murat Çalık tarafından yönetilen Beylikdüzü Belediyesi'ni kastederek "Ama Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" diyerek sitem etti. Partililerin ise Erdoğan'a, "Allah'ın izniyle halledeceğiz" yanıtını verdiği görüldü.

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Beylikdüzü Recep Tayyip Erdoğan

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