Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. TBMM'de gerçekleşen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı şehirlerden gelen parti üyeleriyle selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL'DAN GELEN GRUBA SİTEM ETTİ

İstanbul'dan gelen bir grupla da fotoğraf çektiren Erdoğan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başkanlığını yaptığı ve halen CHP'li Mehmet Murat Çalık tarafından yönetilen Beylikdüzü Belediyesi'ni kastederek "Ama Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" diyerek sitem etti. Partililerin ise Erdoğan'a, "Allah'ın izniyle halledeceğiz" yanıtını verdiği görüldü.



