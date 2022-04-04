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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

04.04.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, bu görüşmenin öncesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün peş peşe kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

OLAF SCHOLZ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

SAULİ NİİNİSTÖ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

RUMEN RADEV GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Radev'in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan ile mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

AA

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Recep Tayyip Erdoğan
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