Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020



