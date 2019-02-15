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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu güzel Bursa'yı selamlıyorum. Geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Bu uluşehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve bölgemize de huzur veriyor. Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır.

Tüm Türkiye duysun, Bursa 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Bursa 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde AK Parti'yi destekliyor muyuz?

Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık.

CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar, onları yargıya veriyoruz, tazminat kazanıyoruz. Ben kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

POLİSİN KOLUNU ISIRAN HDP'Lİ VEKİL

Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

Ayrıntılar geliyor...

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