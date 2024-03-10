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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2024 21:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan
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