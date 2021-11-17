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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Sezai Karakoç için taziye

17.11.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Sezai Karakoç için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair ve yazar Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

Erdoğan'ın, bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun.

Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybettiSon Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti

(AA)

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Sezai Karakoç Recep Tayyip Erdoğan
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