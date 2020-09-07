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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Doğu Akdeniz açıklaması: Korkarım ki bedelini ağır ödemezler

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2020 20:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin "Akdeniz'de emrivaki yapmaya çalışanlar eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Türkiye üzerine dikilenler anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Doğu Akdeniz açıklaması: Korkarım ki bedelini ağır ödemezler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Akdeniz'de emrivaki yapmaya çalışanlar eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Vatandaşlarının güvenini tehlikeye atma pahasına Türkiye üzerine dikilenler anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler.

"ASKERİ HAREKATLARIMIZI İYİ İNCELEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Her fırsatta görüşme, konuşma, müzakereden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum son 4 yıldır diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.

Bu konuda kör taassubla ülkemize karşı tavır alanları hakkaniyete ve sağduyuya davet ediyorum. Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini bekliyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de kararlı ve aktif bir şekilde mücadelesini sürdürecektir. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi korumasını, girdiğimiz bütün mücadelelerden zaferle çıkmamızı nasip etmesini, hedeflerimize ulaşmamızı sağlamasını diliyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.

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