Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya – Yalova – Kırklareli – Edirne - Çanakkale İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. "Yalanlarını, iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız." diyen Erdoğan, "Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı. Koronavirüs aşısıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edelim. Devlet millet dayanışmasıyla, sabırla bu zorlu süreci beraber aşacağımıza inanıyorum. Asla zorlama yok. " dedi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: "BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI SÜRDÜRÜYORUZ" "Hamdolsun milletimiz girdiğimiz her zorlu mücadelede yanımızda olup bize destek ve cesaret verip vefasını gösterdi. AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır.

Davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Bu anlayışla bu kutlu çatı altında görev yapmış her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımızda görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağız. Türkiye'nin eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı asla bırakmayacağız. Türkiye bu günlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. 1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının olduğu gerçeği örtmeye çalışanları da biliyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz. Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur. Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. "BUNLARI KENDİ ÇİRKİNLİKLERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ" Bizimle rekabet edecek birileri varsa onlarla her türlü yarışmaya hazırız. Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Yalanlarını, iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.