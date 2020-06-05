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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık" dedi.

"İPTAL ETME KARARI ALDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" diye konuştu.

Erdoğan, "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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