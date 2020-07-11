Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü anma törenlerine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa soykırımını anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını özellikle paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz.

Koronavirüs sebebiyle fiziken aranızda olamasak da aklımız her daim Bosna'dadır. Sözlerimin hemen başında 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşabildiğimiz şehitlerimizi birlikte uğurlamıştık. Yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşuna hep beraber şahitlik etmiştik.

Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor.

Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz.