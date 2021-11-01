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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar! Glasgow'a gitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar! Glasgow'a gitmedi

01.11.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki G20 Zirvesi sonrası Glasgow'a hareket etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar! Glasgow'a gitmedi

Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki iklim zirvesine hareket etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye geri döndü. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

"PROTOKOL SORUNLARI NEDENİYLE PLANLANMAYAN DÖNÜŞÜ YAPTI"

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Erdoğan'ın dönüşünün nedeni ilgili bilgi yer almadı. Reuters'ın görüştüğü bir yetkili protokol sorunları nedeniyle Erdoğan'ın bu planlanmayan dönüşü yaptığını söyledi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde önemli açıklamalarSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde önemli açıklamalar

Kaynak: Reuters

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Recep Tayyip Erdoğan
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