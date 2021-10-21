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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

21.10.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada, kendisini kahve içmeye davet eden vatandaşın daveti üzerine makam aracını yolda durdurarak Çengelköy’de bir kafeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe çalışanları ve kafedeki müşteriler ile sohbet etti.

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: İHA-DHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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