Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada, kendisini kahve içmeye davet eden vatandaşın daveti üzerine makam aracını yolda durdurarak Çengelköy’de bir kafeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe çalışanları ve kafedeki müşteriler ile sohbet etti.

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: İHA-DHA

