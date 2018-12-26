Erdoğan: Komutanlığımıza siber saldırı engellendi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı emekleri için kutluyorum. Bu yıl milli akademimiz TÜBA tarafından 3 farklı alanda 47 ödül bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde de BM'de de adalet diye bir şey beklemeyi, aramayın. Yok böyle bir şey. Bu sistemi inşa edenler büyük oranda başarılı da olmuşlardır. İslam dünyasında iç çatışma ile tüketen bir manzara var. Adeta bir öğrenilmiş çaresizlik sendromu ile karşı karşıyayız.

Bir dönem darbecilerin, cuntacıların adeta eşik bekçisi gibi görülen üniversitelerimiz reformlarla tarihi bir değişim yaşadı. İlk defa bizim dönemimizde bilim üretim merkezleri haline geldi. Kapısına ikna odalarının kurulduğu bir üniversite atmosferinden ne bilim çıkar, ne alim çıkar.

Uzun yıllar öğrenci olayları ile, yasakları ile anılan üniversiteler artık tarih oldu. Atılan adımlar sayesinde üniversitelerimiz gerçek anlamda bilim ve akademik çalışmalar için imkanlara buluştu. Gençlerimize burs, kredi imkanlarından, kalacakları yurt imkanlarına kadar bunları en geniş anlamda inşa ve ihya etmenin gayreti içindeyiz. Eksiklerimiz elbette var. Araştırma görevlisinden profesörüne kadar üniversitelerimiz geliştikçe Türkiye bu alanda da hakettiği yere gelecektir.

"GELİŞTİRDİĞİMİZ YAZILIM SİBER SALDIRIYI ENGELLEDİ"



Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engellediği ve gerçekleştirilecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.

