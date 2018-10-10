Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Afrika ülkelerine milli para çağrısı

Karşımda Afrika var. Afrika'nın altınları, elmasları ne oldu? Hep bu zenginlikleri alıp ülkelerine taşımak değil miydi gelişlerinin sebebi? Yıllar yılı bunu yaptılar ve bunlar hiçbir zaman Afrikalı dostlarımız da kazansın demediler. Sosyal ve siyasal alanda ise tek tip bir insan hakları tanımına tabi olmanızı şart koşarlar.

Bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları karnesi düzenleyenler, İsrail'in işlediği cinayetlere sessiz kalırken, Afrika ülkeleri Filistin davasına ve halkına sahip çıktılar. Afrika Birliği gibi platformlar, kıta genelinde demokrasinin, istikrarın korunması hususunda ciddi çaba sarfediyorlar.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesi olan Somali'de açtık. 43 Afrika ülkesi ile iş konseyi tesis edildi.

Ayrım yapmadan Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirme gayreti içindeyiz. Türkiye olarak Afrika kıtası ile işbirliğimize büyük önem veriyoruz.

"YERLİ PARA, MİLLİ PARA İLE ORTAK İŞ YAPALIM"



Bir zamanlar stratejik ortaklarımızdan biz silahsız hava aracı istediğimiz zaman bize verdikleri cevap; 'kongre müsaade etmiyor'. Fakat kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz bunu üretiyoruz. Pazar çeşitliliğimizi artırarak uzun vadeli ortaklıklara gitmeye çalışıyoruz. Ticaretimizi döviz kurunun getirdiği risklerden kurtarmak istiyoruz. Yerli para, milli para ile gelin ortak iş yapalım diyorum. Ülkelerimizi kur baskısından kurtaralım. Son haftalarda yaşadığımız spekülatif saldırılar sonrasında bu meseleyi öncelikle ele aldık.

Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye biz hazırız. Burada mesele alternatif yolların mümkün olduğuna inanmaktır.

