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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi

18.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Ürdün Recep Tayyip Erdoğan

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